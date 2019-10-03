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Руководство Формулы-1 не ведёт переговоров с новыми командами

Руководство Формулы-1 не ведёт переговоров с новыми командами
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 прокомментировала информацию о возможном появлении в чемпионате новых команд. В последнее время участились слухи о переговорах с бизнесменами, заинтересованными в привлечении новых команд в «Королевские гонки».

«Учитывая участившиеся слухи о желании тех или иных сторон привести новые команды в Формулу-1, начиная с 2021 года, мы хотим сообщить, что в настоящее время серьёзные переговоры ни с кем не ведутся. Формула-1 благодарит всех заинтересованных лиц», — говорится в пресс-релизе Формулы-1.

Ранее стало известно, что в Формуле-1 в 2021 году может появиться новая команда под названием «Пантера». Сообщалось также, что компания Monaco Increase Management из Монако планирует привести в Формулу-1 собственную команду.

Компания из Монако захотела привести команду в Ф-1. Один из пилотов — Верляйн
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