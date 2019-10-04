В «Уильямсе» ответили на подозрения спонсоров Кубицы

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон объяснил, почему команда попросила Роберта Кубицу сойти на Гран-при России, после того как его напарник Джордж Расселл сошёл из-за технических проблем. Компания Orlen, главный спонсор Кубицы, заподозрила, что сход её подопечного не вызван объективными причинами.
«Мы обнаружили проблему с фиксатором гайки на машине Джорджа. Это привело к тому, что правое переднее колесо не было как следует закреплено, и колёса блокировались на торможении.
Мы не ожидаем повторения проблемы, но, к сожалению, были вынуждены попросить Роберта сойти вследствие большого количества повреждений, которые машина получила на Гран-при Сингапура и России, чтобы защитить себя от проблем на следующих этапах», — цитирует Робсона пресс-служба команды.
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