В «Уильямсе» ответили на подозрения спонсоров Кубицы

Главный гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон объяснил, почему команда попросила Роберта Кубицу сойти на Гран-при России, после того как его напарник Джордж Расселл сошёл из-за технических проблем. Компания Orlen, главный спонсор Кубицы, заподозрила, что сход её подопечного не вызван объективными причинами.

«Мы обнаружили проблему с фиксатором гайки на машине Джорджа. Это привело к тому, что правое переднее колесо не было как следует закреплено, и колёса блокировались на торможении.

Мы не ожидаем повторения проблемы, но, к сожалению, были вынуждены попросить Роберта сойти вследствие большого количества повреждений, которые машина получила на Гран-при Сингапура и России, чтобы защитить себя от проблем на следующих этапах», — цитирует Робсона пресс-служба команды.