Хаккинен объяснил «Феррари», как добиться регулярных побед

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал, что, по его мнению, должна сделать «Феррари», чтобы её гонщики побеждали на постоянной основе и прервали доминирование «Мерседеса». По мнению Хаккинена, «Феррари» должна запретить своим пилотам бороться друг с другом.
«Феррари» не смогла выиграть Гран-при России, несмотря на то что Себастьян Феттель и Шарль Леклер занимали первые две позиции в начале гонки. Феттель не стал пропускать Леклера, хотя об этом условились заранее, и впоследствии сошёл из-за технических проблем, а монегаск потерял лидерство из-за виртуальной машины безопаности, появившейся на трассе в неудачный для него момент.
«Если сравнить с «Мерседесом», «Феррари» не может похвастаться отличным взаимодействием гонщиков. Им нужно добиться этого, если они хотят побеждать на постоянной основе. Внутрикомандная борьба никогда не идёт на пользу», — цитирует Хаккинена Unibet.
- 4 октября 2019
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
08:53
- 3 октября 2019
-
23:24
-
23:08
-
22:20
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:24
-
16:43
-
16:27
-
15:37
-
14:35
-
14:26
-
13:37
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
11:28
-
11:20
-
10:58
-
10:10
-
09:05
-
00:43
- 2 октября 2019
-
23:57
-
22:54
-
22:08
-
20:57
-
19:43
-
18:48
-
16:27
-
15:32
-
15:24