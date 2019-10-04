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Хаккинен объяснил «Феррари», как добиться регулярных побед

Хаккинен объяснил «Феррари», как добиться регулярных побед
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен рассказал, что, по его мнению, должна сделать «Феррари», чтобы её гонщики побеждали на постоянной основе и прервали доминирование «Мерседеса». По мнению Хаккинена, «Феррари» должна запретить своим пилотам бороться друг с другом.

«Феррари» не смогла выиграть Гран-при России, несмотря на то что Себастьян Феттель и Шарль Леклер занимали первые две позиции в начале гонки. Феттель не стал пропускать Леклера, хотя об этом условились заранее, и впоследствии сошёл из-за технических проблем, а монегаск потерял лидерство из-за виртуальной машины безопаности, появившейся на трассе в неудачный для него момент.

«Если сравнить с «Мерседесом», «Феррари» не может похвастаться отличным взаимодействием гонщиков. Им нужно добиться этого, если они хотят побеждать на постоянной основе. Внутрикомандная борьба никогда не идёт на пользу», — цитирует Хаккинена Unibet.

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