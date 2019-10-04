В «Мерседесе» опровергли слухи о связях с Норрисом
Вчера, 3 октября, в итальянских СМИ появилась информация, что карьерой 19-летнего гонщика «Макларена» Ландо Норриса якобы станет управлять «Мерседес». Сообщалось, что сделка о переходе «Макларена» с моторов «Рено» на двигатели «Мерседеса» была заключена при содействии компании Horatio Investments, владельцем которой является Адам Норрис, отец Ландо.
Однако в «Мерседесе» опровергли эти предположения.
«Это безосновательные домыслы. Это неправда», — приводит слова представителя «Мерседеса» GrandPX.news.
В схожем ключе высказался и представитель «Макларена».
«Это ложь, просто выдумка», — сказал он.
За пять этапов до окончания сезона Норрис, на счету которого 35 очков, занимает девятое место в общем зачёте.
Источник: карьерой Норриса будет заниматься «Мерседес»
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