«Феррари» поздравила со Всемирным днём улыбки совместным фото Леклера и Феттеля

В первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки. «Феррари» опубликовала в своём «твиттере» фотографию, на которой Себастьян Феттель и Шарль Леклер стоят рядом и улыбаются.

«Поздравляем со Всемирным днём улыбки, болельщики! Хотим увидеть ваши фото в атрибутике «Феррари», — сказано в подписи к фото.

Посмотреть фотографию можно в «Твиттере».

На Гран-при Сингапура Леклер не смог одержать победу, поскольку Феттеля позвали в боксы раньше монегаска, и за счёт этого немец выиграл гонку. На этапе в Сочи Себастьян также осложнил жизнь Шарлю, не став пропускать его в начале гонки, хотя об этом условились заранее.

За пять этапов до окончания сезона Леклер занимает третье место в личном зачёте, а Феттель — пятое. Монегаск уступает лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес») 107 очков, а немец — 128.