Прогресс «Феррари» обусловили обновления, изначально рассчитанные на 2020-й

До летнего перерыва «Феррари» не выиграла ни одного этапа Ф-1, а после паузы её гонщики одержали три победы в четырёх гонках. По словам руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, такой прогресс обусловлен тем, что на машину поставили обновления, которые изначально планировалось использовать не ранее 2020 года.

Бинотто спросили, можно ли будет детали, используемые в 2019 году, поставить на машину для следующего сезона.

«Или наоборот. Это тот случай, когда обновления для следующего сезона поставили на нынешнюю машину.

В следующем сезоне регламент не изменится — интересно, что получится. Что бы мы ни делали в этом году, это будет очень важно в плане понимания работы машины в следующем сезоне.

Вот почему мы развиваем автомобиль сезона-2019. Мы не только гонимся за победами, но и знаем, что понимание работы машины принесёт нам пользу в будущем», — приводит слова Бинотто Motorsport.