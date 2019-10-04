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Для Гран-при Майами предложили ещё одну конфигурацию трассы

Для Гран-при Майами предложили ещё одну конфигурацию трассы
Авто / Формула-1 0

Для Гран-при Майами, проведение которого ещё официально не подтверждено, предложили новую конфигурацию трассы, сообщает RaceFans.

Предполагаемая трасса Гран-при Майами
Предполагаемая трасса Гран-при Майами
Фото: RaceFans

Трассу могут проложить вокруг стадиона, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Предполагается, что трасса, которую проложат в зоне автомобильных парковок, будет состоять из 18 поворотов и будет закручена против часовой стрелки. Предусмотрены два длинных отрезка, где гонщики будут достигать максимума скорости.

Владельцем «Майами» является бизнесмен Стивен Росс, который на протяжении нескольких лет пытается организовать этап Формулы-1 в городе. Владельцы Ф-1, компания Liberty Media, поддерживают эту идею, однако воплощению планов в жизнь препятствуют местные жители.

Первый Гран-при Майами в лучшем случае состоится в мае 2021 года.

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