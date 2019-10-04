Для Гран-при Майами предложили ещё одну конфигурацию трассы

Для Гран-при Майами, проведение которого ещё официально не подтверждено, предложили новую конфигурацию трассы, сообщает RaceFans.
Трассу могут проложить вокруг стадиона, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Предполагается, что трасса, которую проложат в зоне автомобильных парковок, будет состоять из 18 поворотов и будет закручена против часовой стрелки. Предусмотрены два длинных отрезка, где гонщики будут достигать максимума скорости.
Владельцем «Майами» является бизнесмен Стивен Росс, который на протяжении нескольких лет пытается организовать этап Формулы-1 в городе. Владельцы Ф-1, компания Liberty Media, поддерживают эту идею, однако воплощению планов в жизнь препятствуют местные жители.
Первый Гран-при Майами в лучшем случае состоится в мае 2021 года.
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