Для Гран-при Майами предложили ещё одну конфигурацию трассы

Для Гран-при Майами, проведение которого ещё официально не подтверждено, предложили новую конфигурацию трассы, сообщает RaceFans.

Предполагаемая трасса Гран-при Майами Фото : RaceFans

Трассу могут проложить вокруг стадиона, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Предполагается, что трасса, которую проложат в зоне автомобильных парковок, будет состоять из 18 поворотов и будет закручена против часовой стрелки. Предусмотрены два длинных отрезка, где гонщики будут достигать максимума скорости.

Владельцем «Майами» является бизнесмен Стивен Росс, который на протяжении нескольких лет пытается организовать этап Формулы-1 в городе. Владельцы Ф-1, компания Liberty Media, поддерживают эту идею, однако воплощению планов в жизнь препятствуют местные жители.

Первый Гран-при Майами в лучшем случае состоится в мае 2021 года.