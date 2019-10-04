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«Хонда» показала, что происходило с Квятом за кулисами Гран-при России

«Хонда» показала, что происходило с Квятом за кулисами Гран-при России
Авто / Формула-1 0

В официальном «твиттере» «Хонды» опубликовали видеоролик, посвящённый внегоночным моментам, которые пережили гонщики «Торо Россо» Даниил Квят и Пьер Гасли во время этапа Формулы-1 в Сочи. Пилоты гуляли по паддоку, общались с журналистами, болельщиками, раздавали автографы.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

На Гран-при России Квят, не принявший участия в квалификации из-за проблем с мотором и стартовавший с 19-го места, финишировал 12-м. Гасли начал гонку 16-м, а закончил её 14-м.

За пять этапов до окончания сезона Квят, заработавший 33 очка, занимает 12-е место в личном зачёте. В зачёте Кубка конструкторов «Торо Россо», на счету которой 55 очков, располагается на шестой позиции.

Следующий этап — Гран-при Японии, который пройдёт с 11 по 13 октября.

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