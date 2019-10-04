Маркес не дышал пять секунд после аварии

Гонщик «Хонды» Марк Маркес, попавший в тяжёлую аварию в первой тренировке Гран-при Таиланда MotoGP, рассказал, что происходило в первые секунды после падения. Маркес сообщил, что удар был настолько сильным, что на протяжении пяти секунд он не мог дышать.
«Примерно пять секунд я не мог дышать. По этой причине я не вставал с земли. Всего пять секунд, но у меня было ощущение, что прошло по крайней мере 20 секунд. Но когда я прибыл в медицинский центр, всё было в порядке.
Больно было везде, но самым неприятным было то, что сразу после аварии я не мог нормально дышать», — приводит слова Маркеса Motorsport.
В первой тренировке в Таиланде Маркес до падения успел показать третий результат, а во второй стал шестым.
Маркес уже послезавтра, 6 октября, за четыре этапа до окончания сезона, может стать шестикратным чемпионом мира. Для этого ему необходимо заработать на Гран-при Таиланда на два очка больше, чем Андреа Довициозо. Если этого не случится, велика вероятность, что шестой титул Марк оформит на Гран-при Японии.
- 4 октября 2019
-
16:32
-
15:27
-
14:15
-
13:30
-
12:34
-
11:37
-
11:17
-
11:00
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
08:53
- 3 октября 2019
-
23:24
-
23:08
-
22:20
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:24
-
16:43
-
16:27
-
15:37
-
14:35
-
14:26
-
13:37
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
11:28
-
11:20
-
10:58
-
10:10
-
09:05
-
00:43
- 2 октября 2019
-
23:57