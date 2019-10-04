Маркес не дышал пять секунд после аварии

Гонщик «Хонды» Марк Маркес, попавший в тяжёлую аварию в первой тренировке Гран-при Таиланда MotoGP, рассказал, что происходило в первые секунды после падения. Маркес сообщил, что удар был настолько сильным, что на протяжении пяти секунд он не мог дышать.

Авария Марка Маркеса в тренировке Гран-при Таиланда Фото: Autosport

«Примерно пять секунд я не мог дышать. По этой причине я не вставал с земли. Всего пять секунд, но у меня было ощущение, что прошло по крайней мере 20 секунд. Но когда я прибыл в медицинский центр, всё было в порядке.

Больно было везде, но самым неприятным было то, что сразу после аварии я не мог нормально дышать», — приводит слова Маркеса Motorsport.

В первой тренировке в Таиланде Маркес до падения успел показать третий результат, а во второй стал шестым.

Маркес уже послезавтра, 6 октября, за четыре этапа до окончания сезона, может стать шестикратным чемпионом мира. Для этого ему необходимо заработать на Гран-при Таиланда на два очка больше, чем Андреа Довициозо. Если этого не случится, велика вероятность, что шестой титул Марк оформит на Гран-при Японии.