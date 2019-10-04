«В целом всё хорошо». Феттель оценил свои выступления в сезоне

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал свои выступления в сезоне Формулы-1 2019 года. За пять этапов до конца сезона Феттель, на счету которого 194 очка, занимает пятое место в личном зачёте, а его напарник Шарль Леклер, у которого 215 очков, располагается на третьем месте. Счёт по победам — 2:1 в пользу менее опытного монегаска.

«Считаю, в целом всё хорошо. Лично мне просто нужно понять, что случилось в этом сезоне.

Если ты честен с собой — не только в том, что касается спорта, — ты всегда поймёшь, где выложился на все сто, а где можно было выступить лучше», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Феттель, выигравший Гран-при Сингапура, лидировал на этапе в Сочи, но после пит-стопов опустился на второе место, а затем сошёл из-за отказа мотора.

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