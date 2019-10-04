Кубица на ГП Италии получил руль, который должны были сделать к старту сезона

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица считает, что новый руль, который он получил после летнего перерыва, помог ему в нынешнем сезоне. Польский гонщик рассчитывал установить новое устройство с большим количеством кнопок на левой части руля. После некоторой задержки Кубица получил руль перед Гран-при Италии.
«Новый руль помогает. Я должен был получить его ещё перед началом сезона, но он пришёл чуть позже.
Разница в том, что две кнопки расположены слева, а не справа. Также слева есть дополнительный переключатель», — цитирует Кубицу Autosport.
Инженер «Уильямса» Дэйв Робсон подтвердил, что команда планировала сразу предоставить Кубице специальный руль. По словам Робсона, работа над рулём была затруднена из-за проблем с болидом в начале сезона: больше ресурсов было направлено на работу над аэродинамикой.
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