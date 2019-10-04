Стали известны даты предсезонных тестов Формулы-1 на 2020 год

Руководство Формулы-1 обнародовало даты предсезонных тестов в следующем сезоне. Команды получат шесть дней на проведение тестов в Барселоне перед стартом сезона.
Традиционно ранее в Испании командам предоставляли два периода тестов по четыре дня каждый. Но в итоге от этой схемы было решено отказаться. Компромиссный вариант был выбран с учётом добавления ещё одного этапа Формулы-1 в календарь на новый сезон.
Зимой будут проведены две трёхдневные тестовые сессии. Первая будет проходить с 19 по 21 февраля, а вторая — с 26 по 28 февраля.
При этом из календаря исчезли две сессии тестов, которые раньше проходили во время чемпионата. В текущем сезоне они проводились в Бахрейне и Испании. Таким образом, команды теперь смогут испытывать новинки лишь во время пятничных тренировок.
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