Албон: пока что мне всегда тяжело во время первой тренировки

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что всегда испытывает проблемы во время свободной практики Формулы-1. Албон в ходе сезона был переведён из «Торо Россо» в «Ред Булл».

«Пока что мне всегда тяжело в первой свободной практике. В течение уик-энда становится лучше. В концовке уже чувствую себя более-менее в порядке. Нужно втянуться в этот ритм и адаптироваться раньше. Это придёт, мне надо проезжать больше кругов. Уик-энд в России был тяжёлым, но я доволен прогрессом.

Что касается оставшихся гонок, наверное, я был только в Абу-Даби. Знаю, что в Японии сложная трасса, я ещё привыкаю к болиду, но готов к этому», — цитирует Албона Crash.

Албон в «Ред Булл» заменил Пьера Гасли, который был переведён в «Торо Россо».