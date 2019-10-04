Де Врис: Формула-1 остаётся мечтой, но переход был невозможен

Голландский пилот Ник де Врис признался, что не рассчитывал на место в Формуле-1 после того, как он выиграл чемпионский титул в Формуле-2. Де Врис обеспечил себе чемпионство за три этапа до финиша, победив в первой гонке в Сочи. После этого стало известно, что он перешёл в Формулу-Е, где он станет напарником Стоффеля Вандорна в «Мерседесе».
«В течение пяти последних лет чемпионы переходили в Формулу-1. А в прошлом году в Формулу-1 перешли три лучших пилота. Тем не менее нет никакой гарантии, я это понимал. Я никак не могу на это повлиять, поэтому не переживал.
Я вёл переговоры, но они не продвигались. Всё оставалось на прежних местах. Конечно, Формула-1 остаётся для меня мечтой, но в текущей ситуации это было невозможно», — цитирует де Вриса Ziggo Sport.
- 4 октября 2019
-
21:00
-
19:43
-
18:54
-
18:08
-
17:15
-
16:32
-
15:27
-
14:15
-
13:30
-
12:34
-
11:37
-
11:17
-
11:00
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
08:53
- 3 октября 2019
-
23:24
-
23:08
-
22:20
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:24
-
16:43
-
16:27
-
15:37
-
14:35
-
14:26
-
13:37
-
13:20
-
12:52
-
12:21
-
11:28
-
11:20