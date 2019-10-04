Де Врис: Формула-1 остаётся мечтой, но переход был невозможен

Голландский пилот Ник де Врис признался, что не рассчитывал на место в Формуле-1 после того, как он выиграл чемпионский титул в Формуле-2. Де Врис обеспечил себе чемпионство за три этапа до финиша, победив в первой гонке в Сочи. После этого стало известно, что он перешёл в Формулу-Е, где он станет напарником Стоффеля Вандорна в «Мерседесе».

«В течение пяти последних лет чемпионы переходили в Формулу-1. А в прошлом году в Формулу-1 перешли три лучших пилота. Тем не менее нет никакой гарантии, я это понимал. Я никак не могу на это повлиять, поэтому не переживал.

Я вёл переговоры, но они не продвигались. Всё оставалось на прежних местах. Конечно, Формула-1 остаётся для меня мечтой, но в текущей ситуации это было невозможно», — цитирует де Вриса Ziggo Sport.