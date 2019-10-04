Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Де Врис: Формула-1 остаётся мечтой, но переход был невозможен

Де Врис: Формула-1 остаётся мечтой, но переход был невозможен
Авто / Формула-1 0

Голландский пилот Ник де Врис признался, что не рассчитывал на место в Формуле-1 после того, как он выиграл чемпионский титул в Формуле-2. Де Врис обеспечил себе чемпионство за три этапа до финиша, победив в первой гонке в Сочи. После этого стало известно, что он перешёл в Формулу-Е, где он станет напарником Стоффеля Вандорна в «Мерседесе».

«В течение пяти последних лет чемпионы переходили в Формулу-1. А в прошлом году в Формулу-1 перешли три лучших пилота. Тем не менее нет никакой гарантии, я это понимал. Я никак не могу на это повлиять, поэтому не переживал.

Я вёл переговоры, но они не продвигались. Всё оставалось на прежних местах. Конечно, Формула-1 остаётся для меня мечтой, но в текущей ситуации это было невозможно», — цитирует де Вриса Ziggo Sport.

Де Врис и Вандорн будут выступать за «Мерседес» в Формуле-Е
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019