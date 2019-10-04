Экс-босс «Макларена» Деннис просил у «Брауна» секретные данные

Бывший босс «Макларена» Рон Деннис в 2009 году просил руководителей команды «Браун» предоставить ему секретную информацию об их болиде. Об этом сообщил бывший глава «Брауна» Ник Фрай в своей книге «Выживай. Веди машину. Побеждай».

История произошла после неудачного старта сезона «Макларена». Как говорит Фрай, «Браун» согласился предоставить информацию после того, как Деннис зимой разрешил «Брауну» использовать моторы «Мерседеса», хотя мог наложить вето на поставки.

Фрай утверждает, что Деннис жаловался ему на неудовлетворительную работу шасси. Деннис хотел получить информацию об аэродинамике болида «Брауна» и результатах тестов в воздушной трубе. Руководителя «Макларена» интересовали цифры, полученные в ходе тестов.

Также Рон рассказал своему визави, что не верил собственным инженерам. Они заверяли Денниса, что результаты тестов в аэродинамической трубе не вызывают беспокойства.

Примечательно, что Деннис просил о помощи через два года после того, как ФИА оштрафовала «Макларен» на $ 100 млн по делу о «шпионгейте». В рамках данного дела было установлено, что «Макларен» использовал важную информацию, полученную от «Феррари».