Хаккинен порадовался, что «Макларен» вернётся к двигателям «Мерседеса»

Двукратный чемпион Формулы-1 финский пилот Мика Хаккинен прокомментировал решение «Макларена» перейти на силовые установки «Мерседеса». По мнению Хаккинена, выигравшего чемпионат мира в составе «Макларена», переход положительно скажется на результатах команды. «Макларен» использовал моторы «Мерседес» вплоть до 2014 года, Хаккинен выиграл чемпионские титулы с двигателем немецкой команды.
«Очень радует, что «Макларен» возвращается на конкурентоспособный уровень. И радует, что команда с 2021 года перейдёт на двигатели «Мерседес».
Я выиграл два чемпионских титула именно во время такого партнёрства. На этой неделе наступает 18-я годовщина моей 20-й и последней победы в составе «Макларена».
Это сотрудничество приносило хорошие результаты в былые годы. И глава «Макларена» Андреас Зайдль уже назвал это партнёрство залогом будущих успехов команды», — написал Хаккинен в своей колонке для Unibet.
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