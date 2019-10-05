Алези призвал штрафовать за слишком быстрый проезд асфальтовой зоны вылета

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези призвал ввести штрафы за слишком быстрый проезд асфальтовой зоны вылета. С такой инициативой он выступил после столкновения на этапе Формулы-2 в Сочи Джека Эйткена и Никиты Мазепина. Мазепин был признан виновным в эпизоде, его оштрафовали на 15 позиций на следующую гонку в Абу-Даби. Инцидент произошёл через несколько недель после смертельной аварии с участием Антуана Юбера.
«Иногда судьба шлёт нам предупреждение. К сожалению, в этот раз за счёт жизни Антуана.
Могу сказать одно, ненавижу, когда люди кого-то винят постфактум. Я не хочу никого винить. Но мы получили предупреждение, нужно реагировать. Эволюция правил безопасности и развитие трасс привело к появлению асфальта, где обычно был гравий. Нам нужно привыкнуть к этой ситуации.
Когда вылетаешь с трассы, нужно, чтобы скорость уменьшилась в два раза. Если, скажем, скорость была 250 км/ч, то стоит сбросить её на обочине до 120-130 км/ч. Нельзя допускать такие ситуации, как в Сочи.
Реально ли отследить скорость в таких ситуациях? Максимальная скорость на пит-лейн – 80 км/ч. Если кто-то разгоняется до 82 км/ч, получает штраф», — приводит слова Алези Motorsport.
- 5 октября 2019
-
01:22
-
00:16
- 4 октября 2019
-
23:13
-
22:01
-
21:00
-
19:43
-
18:54
-
18:08
-
17:15
-
16:32
-
15:27
-
14:15
-
13:30
-
12:34
-
11:37
-
11:17
-
11:00
-
10:06
-
09:29
-
09:04
-
08:53
- 3 октября 2019
-
23:24
-
23:08
-
22:20
-
20:52
-
19:46
-
18:58
-
17:24
-
16:43
-
16:27
-
15:37
-
14:35
-
14:26
-
13:37
-
13:20