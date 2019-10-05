Алези призвал штрафовать за слишком быстрый проезд асфальтовой зоны вылета

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези призвал ввести штрафы за слишком быстрый проезд асфальтовой зоны вылета. С такой инициативой он выступил после столкновения на этапе Формулы-2 в Сочи Джека Эйткена и Никиты Мазепина. Мазепин был признан виновным в эпизоде, его оштрафовали на 15 позиций на следующую гонку в Абу-Даби. Инцидент произошёл через несколько недель после смертельной аварии с участием Антуана Юбера.

«Иногда судьба шлёт нам предупреждение. К сожалению, в этот раз за счёт жизни Антуана.

Могу сказать одно, ненавижу, когда люди кого-то винят постфактум. Я не хочу никого винить. Но мы получили предупреждение, нужно реагировать. Эволюция правил безопасности и развитие трасс привело к появлению асфальта, где обычно был гравий. Нам нужно привыкнуть к этой ситуации.

Когда вылетаешь с трассы, нужно, чтобы скорость уменьшилась в два раза. Если, скажем, скорость была 250 км/ч, то стоит сбросить её на обочине до 120-130 км/ч. Нельзя допускать такие ситуации, как в Сочи.

Реально ли отследить скорость в таких ситуациях? Максимальная скорость на пит-лейн – 80 км/ч. Если кто-то разгоняется до 82 км/ч, получает штраф», — приводит слова Алези Motorsport.