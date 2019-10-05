ФИА утвердила календарь Формулы-1 из 22 гонок на сезон-2020

Международная автомобильная федерация официально утвердила календарь Формулы-1 на сезон-2020, сообщает Motorsport. Впервые в истории серии сезон будет состоять из 22 этапов — в календаре не будет Гран-при Германии, однако появятся сразу две новые гонки — в Нидерландах и Вьетнаме. Гран-при России пройдёт в Сочи с 25 по 27 сентября.
Календарь Формулы-1 на сезон 2020 года
15 марта — Австралия
22 марта — Бахрейн
5 апреля — Вьетнам
19 апреля — Китай
3 мая — Нидерланды
10 мая — Испания
24 мая — Монако
7 июня — Азербайджан
14 июня — Канада
28 июня — Франция
5 июля — Австрия
19 июля — Великобритания
2 августа — Венгрия
30 августа — Бельгия
6 сентября — Италия
20 сентября — Сингапур
27 сентября — Россия
11 октября — Япония
25 октября — США
1 ноября — Мексика
15 ноября — Бразилия
29 ноября — Абу-Даби
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