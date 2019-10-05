Ямамото выступит за «Торо Россо» в первой тренировке Гран-при Японии

Японский гонщик Супер Формулы Наоки Ямамото выступит в составе «Торо Россо» на Гран-при Японии в первой тренировке. Об этом пилот сообщил в видеоролике на канале команды на YouTube, Однако вскоре видеоролик был удалён с канала.
Пока неизвестно, кого заменит 31-летний Ямамото — Даниила Квята или Пьера Гасли.
В нынешнем сезоне Ямамото лидирует в чемпионате Супер Формулы, опережая своего ближайшего преследователя, Ника Кэссиди на одно очко за один этап до конца сезона. Последняя гонка чемпионата Супер Формулы, как и гран-при Японии, пройдёт на трассе в Сузуке.
Последним японским пилотом, участвовавшим в официальных заездах Формулы-1 был Камуи Кобаяси, который завершил карьеру в серии в 2014 году. В нынешнем сезоне Кобаяси выступает всё в той же Супер Формуле.
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