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Ямамото выступит за «Торо Россо» в первой тренировке Гран-при Японии

Ямамото выступит за «Торо Россо» в первой тренировке Гран-при Японии
Авто / Формула-1 0

Японский гонщик Супер Формулы Наоки Ямамото выступит в составе «Торо Россо» на Гран-при Японии в первой тренировке. Об этом пилот сообщил в видеоролике на канале команды на YouTube, Однако вскоре видеоролик был удалён с канала.

Пока неизвестно, кого заменит 31-летний Ямамото — Даниила Квята или Пьера Гасли.

В нынешнем сезоне Ямамото лидирует в чемпионате Супер Формулы, опережая своего ближайшего преследователя, Ника Кэссиди на одно очко за один этап до конца сезона. Последняя гонка чемпионата Супер Формулы, как и гран-при Японии, пройдёт на трассе в Сузуке.

Последним японским пилотом, участвовавшим в официальных заездах Формулы-1 был Камуи Кобаяси, который завершил карьеру в серии в 2014 году. В нынешнем сезоне Кобаяси выступает всё в той же Супер Формуле.

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