Кубица: буду удивлён, если не буду участвовать в гонках в следующем году

Польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица уверен, что он продолжит гоночную карьеру в следующем году, несмотря на уход из Формулы-1.



«Буду удивлён, если не буду участвовать в гонках в следующем году. Но, вероятно, многое будет зависеть от того, какой передо мной будет стоять выбор. Говорить, что конкретно я бы хотел делать и где выступать, не имеет никакого смысла, поскольку выбирать в любом случае придётся из доступных вариантов», — приводит слова Роберта Кубицы RaceFans.



Напомним, ранее Кубица объявил, что покинет «Уильямс» по окончании сезона-2019. Фактически это означает уход и из Формулы-1 — вакансий боевых пилотов в пелотоне практически не осталось. Ранее слухи связывали Кубицу с программой «Ауди» в DTM.