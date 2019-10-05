Вольф: шпионский скандал не повлияет на отношения «Макларена» и «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что шпионский скандал 2007 года никак не повлиял на историю с взаимодействием немецкого концерна с командой «Макларен». «Макларен» вернётся к моторам «Мерседеса» с 2021 года, прекратив сотрудничество с «Рено».



«Думаю, это было тёмное время для «Макларена» и «Мерседеса». Нам стоило больших денег, чтобы исправить действия других людей. Мы уже перевернули страницу. Прошло 12 лет, он не сыграл никакой роли в принятии решения о возобновлении сотрудничества. Я думаю, что ситуация с тех пор изменилась. Мы были строги изначально, когда говорили о том, что мы сосредоточимся на работе с заводской командой», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

«Макларен» сменит моториста уже в третий раз за турбоэру.