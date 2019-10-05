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Ферстаппен: пилоты не хотят, чтобы Формула-1 стала поддельной, как реслинг

Ферстаппен: пилоты не хотят, чтобы Формула-1 стала поддельной, как реслинг
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал возможные изменения в регламенте — системе штрафов за замену элементов силовой установки и квалификационную гонку, которая может появиться в регламенте уже в 2020 году.

«Я бы предпочёл, чтобы система штрафов осталась прежней, чем нам давали штраф в виде дополнительного времени. Я за то, чтобы стартовать в таком случае с последних позиций и прорываться. Это означает, что вы уже отбыли свой штраф и можете просто заниматься гонкой.

Квалификационный формат? У нас была встреча с руководством Формулы-1. Мы много говорили о том, чего хотят пилоты. Ничего сейчас не решено, но мы не хотим, чтобы Формула-1 превратилась в американский реслинг и стала искусственной и поддельной. Мы ясно дали понять, что не хотим этого. Думаю, что квалификация хороша так, как она есть. Я не знаю, как нужно менять этот формат», — приводит слова Макса Ферстаппена официальный сайт гонщика.

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