Зайдль: цель «Макларена» — шестое место Сайнса в зачёте пилотов

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что рассчитывает на успехи пилота команды Карлоса Сайнса. По мнению Зайдля, Сайнс может побороться за шестое место в зачёте пилотов. В настоящее время Сайнс занимает седьмую строчку, уступая Пьеру Гасли лишь три очка. На итоговое шестое место также претендует Александер Албон, сменивший Гасли в «Ред Булл».
«Что касается зачёта пилотов, очевидно, что наша цель — шестое место Карлоса. Там два основных претендента — Гасли и Албон. Алекс быстро догоняет, надеемся, что борьба будет идти максимально долго.
В Карлосе с первых дней было видно, что он уже обладает большим опытом. Он уже выступал ещё за две команды, где получил колоссальный опыт. Он был ключевым элементом доработки нашего болида с первого дня текстов в прошлом году в Абу-Даби.
Иногда, слушая его речи, невольно думаешь, что у него есть степень инженера. В то же время он ещё молод, набирается опыта и учится», — цитирует Зайдля GPFans.
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