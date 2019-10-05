Хорнер признал, что «Ред Булл» ещё предстоит провести большую работу над болидом
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, как складывается для его команды текущий сезон. Хорнер признался, что команде ещё предстоит проделать большую работу, несмотря на определённые успехи. В текущем сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был первым, кто прервал гегемонию «Мерседеса». Голландец выиграл два Гран-при.
«Ту информацию, которую мы собрали о болиде в текущем сезоне, нужно перенести на следующий сезон», — цитирует Хорнера GPBlog.
Ферстаппен за пять этапов до конца сезона занимает четвёртую позицию в зачёте пилотов, уступая лишь три очка Шарлю Леклеру, выступающему за «Феррари». В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает третье место, набрав 311 очков. У лидирующего «Мерседеса» — 571 балл.
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