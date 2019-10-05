Сайнс назвал условие, при котором стоит рассмотреть идею квалификационной гонки

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал идею введения квалификационной гонки в Формуле-1. Многие пилоты уже выступили против идеи, но Сайнс придерживается иного мнения.
«Не думаю, что перевёрнутая стартовая решётка в субботу будет плохой идеей. Но мне кажется, что и текущий формат обладает большим потенциалом.
На мой взгляд, важно сделать так, чтобы болиды могли следовать друг за другом на небольшом расстоянии. Нам нужна более непредсказуемая Формула-1, но нужно внедрять всё естественным путём. В 2021 году будет хорошая возможность.
Нужно ещё сделать много всего, прежде чем мы сможем поменять формат. Впрочем, если новые идеи не сделают гонки менее предсказуемыми, мы можем вернуться к предложению перевёрнутой стартовой решётки. Тогда решим, хорошая это идея или нет», — цитирует Сайнса GPBlog.
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