Сайнс назвал условие, при котором стоит рассмотреть идею квалификационной гонки

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший прокомментировал идею введения квалификационной гонки в Формуле-1. Многие пилоты уже выступили против идеи, но Сайнс придерживается иного мнения.

«Не думаю, что перевёрнутая стартовая решётка в субботу будет плохой идеей. Но мне кажется, что и текущий формат обладает большим потенциалом.

На мой взгляд, важно сделать так, чтобы болиды могли следовать друг за другом на небольшом расстоянии. Нам нужна более непредсказуемая Формула-1, но нужно внедрять всё естественным путём. В 2021 году будет хорошая возможность.

Нужно ещё сделать много всего, прежде чем мы сможем поменять формат. Впрочем, если новые идеи не сделают гонки менее предсказуемыми, мы можем вернуться к предложению перевёрнутой стартовой решётки. Тогда решим, хорошая это идея или нет», — цитирует Сайнса GPBlog.