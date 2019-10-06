Алонсо подвёл итоги первого дня ралли-рейда в Марокко

Первый день ралли-рейда в Марокко для Фернандо Алонсо и его штурмана Марка Кома выдался весьма непростым. Испанец подвёл итоги, отметив, что экипаж, несмотря на проблемы, многому научился.
«На старте ралли-рейда в Марокко у нас были и взлёты, и падения. Как и у всех остальных. Но мы довольны ощущениями и полученным опытом. Будем готовиться к воскресному старту», — написал Алонсо на своей странице в «Инстаграме».
Экипаж Алонсо и Кома показал 12-е время на первом промежуточном пункте, проиграв лидеру около двух минут. На втором отрезке их машина налетела на камень и повредила колесо. В ходе дня Фернандо ещё дважды сталкивался с проколами шин на своей «Тойоте», а так как запасных не было, ему пришлось ждать помощи другого экипажа.
Алонсо закончил первый день ралли-рейда в Марокко на 21-й строчке протокола, проиграв лидеру, Нассеру Аль-Аттие, почти 45 минут.
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