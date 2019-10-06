Вильнёв: всем нужен Леклер, а не Феттель

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал тяжёлую ситуацию, в которую попал Себастьян Феттель в «Феррари». По мнению канадца, гоночный мир в большей степени поддерживает Шарля Леклера, и немцу будет трудно что-то сделать с этим и бороться за титул в 2020 году.



«Энергия не на той стороне боксов. Леклер, Леклер, Леклер. Он нужен всем — средствам массовой информации, фанатам. С этим ничего не поделать. Не имеет значения, насколько хорошо ты пилотируешь. Если энергия направлена против тебя, ты будешь мучиться из-за этого. Таков закон в этом спорте», — приводит слова Вильнёва Motorsport-Total.com.



На Гран-при Сингапура Леклер не смог одержать победу, поскольку Феттеля позвали в боксы раньше монегаска, и за счёт этого немец выиграл гонку. На этапе в Сочи Себастьян также осложнил жизнь Шарлю, не став пропускать его в начале гонки, хотя об этом условились заранее.



За пять этапов до окончания сезона Леклер занимает третье место в личном зачёте, а Феттель — пятое. Монегаск уступает лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес») 107 очков, а немец — 128.