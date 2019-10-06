Вильнёв: всем нужен Леклер, а не Феттель

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал тяжёлую ситуацию, в которую попал Себастьян Феттель в «Феррари». По мнению канадца, гоночный мир в большей степени поддерживает Шарля Леклера, и немцу будет трудно что-то сделать с этим и бороться за титул в 2020 году.
«Энергия не на той стороне боксов. Леклер, Леклер, Леклер. Он нужен всем — средствам массовой информации, фанатам. С этим ничего не поделать. Не имеет значения, насколько хорошо ты пилотируешь. Если энергия направлена против тебя, ты будешь мучиться из-за этого. Таков закон в этом спорте», — приводит слова Вильнёва Motorsport-Total.com.
На Гран-при Сингапура Леклер не смог одержать победу, поскольку Феттеля позвали в боксы раньше монегаска, и за счёт этого немец выиграл гонку. На этапе в Сочи Себастьян также осложнил жизнь Шарлю, не став пропускать его в начале гонки, хотя об этом условились заранее.
За пять этапов до окончания сезона Леклер занимает третье место в личном зачёте, а Феттель — пятое. Монегаск уступает лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес») 107 очков, а немец — 128.
- 6 октября 2019
-
10:54
-
10:46
-
09:31
-
01:09
- 5 октября 2019
-
23:46
-
23:42
-
22:24
-
20:56
-
19:56
-
18:44
-
17:53
-
16:52
-
15:38
-
14:56
-
14:53
-
13:56
-
12:31
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
01:22
-
00:16
- 4 октября 2019
-
23:13
-
22:01
-
21:00
-
19:43
-
18:54
-
18:08
-
17:15
-
16:32
-
15:27
-
14:15
-
13:30
-
12:34
-
11:37