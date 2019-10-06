Гасли не считает, что в «Торо Россо» на него оказывается меньшее давление

Французский пилот Пьер Гасли признался, что после перехода из «Ред Булла» в «Торо Россо» испытывает то же давление.
«Не сказал бы, что в „Торо Россо“ на меня оказывается меньше давления. Если вы пилот программы „Ред Булл“, то всегда должны показывать лучшее, что у вас есть.
За карьеру я работал с разными людьми. Каждый год мне приходилось менять команды, я сотрудничал с французами, итальянцами, англичанами, японцами. Довольно интересно сравнивать их подходы. Мне нравится итальянский менталитет в „Торо Россо“.
Сейчас важно не пытаться совершить невозможное с имеющейся у нас машиной. Мне действительно нужно быть объективным и постараться не думать о других вещах», — приводит слова Гасли Crash.net.
Команда «Ред Булл» приняла решение заменить француза на гонщика «Торо Россо» Александера Албона перед Гран-при Бельгии.
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