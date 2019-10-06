Тянак выиграл Ралли Великобритании, Ожье — третий

Эстонский пилот Отт Тянак выиграл Ралли Великобритании. Гонщик команды Toyota Gazoo Racing опередил ближайшего преследователя — Тьерри Нёвиля — на 10,9 секунды. Тройку замкнул Себастьен Ожье.
Тянак до 28 очков увеличил отрыв в общем зачёте и сделал ещё один шаг к завоеванию первого чемпионского титула.
Ралли Великобритании. Итоги
1. Отт Тянак (Toyota Gazoo Racing) — 3:00:58.0
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis) — + 10,9
3. Себастьен Ожье (Citroen Total WRT) — + 23,8
4. Крис Мик (Toyota Gazoo Racing) — + 35,6
5. Эльфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — + 48,6
6. Андреас Миккельсен (Hyundai Shell Mobis) — + 58,2
7. Понтус Тидеманд (M-Sport Ford WRT) — +5:23,8
8. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis) — +9:25,0
9. Калле Рованперя (Skoda Motorsport) — +10:51,1
10. Петтер Сольберг (Petter Solberg) — +11:36,1.
Положение в чемпионате
1. Тянак — 240 очков
2. Ожье — 212
3. Нёвиль — 199
4. Миккельсен — 102
4. Крис Мик (Toyota Gazoo Racing) — 98.
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