Тянак выиграл Ралли Великобритании, Ожье — третий

Эстонский пилот Отт Тянак выиграл Ралли Великобритании. Гонщик команды Toyota Gazoo Racing опередил ближайшего преследователя — Тьерри Нёвиля — на 10,9 секунды. Тройку замкнул Себастьен Ожье.



Тянак до 28 очков увеличил отрыв в общем зачёте и сделал ещё один шаг к завоеванию первого чемпионского титула.

Ралли Великобритании. Итоги



1. Отт Тянак (Toyota Gazoo Racing) — 3:00:58.0

2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis) — + 10,9

3. Себастьен Ожье (Citroen Total WRT) — + 23,8

4. Крис Мик (Toyota Gazoo Racing) — + 35,6

5. Эльфин Эванс (M-Sport Ford WRT) — + 48,6

6. Андреас Миккельсен (Hyundai Shell Mobis) — + 58,2

7. Понтус Тидеманд (M-Sport Ford WRT) — +5:23,8

8. Крэйг Брин (Hyundai Shell Mobis) — +9:25,0

9. Калле Рованперя (Skoda Motorsport) — +10:51,1

10. Петтер Сольберг (Petter Solberg) — +11:36,1.



Положение в чемпионате



1. Тянак — 240 очков

2. Ожье — 212

3. Нёвиль — 199

4. Миккельсен — 102

4. Крис Мик (Toyota Gazoo Racing) — 98.

