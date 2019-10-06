Общий зачёт чемпионата DTM 2019 года

На автодроме «Хоккенхаймринг» прошла последняя гонка сезона в серии DTM. Судьба титула была решена ещё на прошлом этапе чемпионата, теоретически была борьба за вице-чемпионский титул, однако Нико Мюллер сохранил второе место в общем зачёте, несмотря на подиум Марко Виттмана во второй гонке.



DTM. Общий зачёт



1. Рене Раст (Rosberg Audi) — 307 очков

2. Нико Мюллер (Abt Audi) — 223

3. Марко Виттман (RMG BMW) — 202

4. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — 161

5. Робин Фряйнс (Abt Audi) — 151

6. Филипп Энг (RMR BMW) — 144

7. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — 133

8. Джейми Грин (Rosberg Audi) — 105

9. Бруно Спенглер (RMG BMW) — 104

10. Джонатан Абердин (WRT Audi) — 67

11. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — 53

12. Тимо Глок (RMR BMW) — 45

13. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — 42

14. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — 23

15. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — 22

16. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — 21

17. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — 13

18. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — 3.