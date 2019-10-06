Общий зачёт чемпионата DTM 2019 года

На автодроме «Хоккенхаймринг» прошла последняя гонка сезона в серии DTM. Судьба титула была решена ещё на прошлом этапе чемпионата, теоретически была борьба за вице-чемпионский титул, однако Нико Мюллер сохранил второе место в общем зачёте, несмотря на подиум Марко Виттмана во второй гонке.
DTM. Общий зачёт
1. Рене Раст (Rosberg Audi) — 307 очков
2. Нико Мюллер (Abt Audi) — 223
3. Марко Виттман (RMG BMW) — 202
4. Майк Роккенфеллер (Phoenix Audi) — 161
5. Робин Фряйнс (Abt Audi) — 151
6. Филипп Энг (RMR BMW) — 144
7. Лоик Дюваль (Phoenix Audi) — 133
8. Джейми Грин (Rosberg Audi) — 105
9. Бруно Спенглер (RMG BMW) — 104
10. Джонатан Абердин (WRT Audi) — 67
11. Джоэль Эрикссон (RBR BMW) — 53
12. Тимо Глок (RMR BMW) — 45
13. Шелдон ван дер Линде (RBR BMW) — 42
14. Даниэль Хункаделья (R-Motorsport Aston Martin) — 23
15. Пьетро Фиттипальди (WRT Audi) — 22
16. Пол ди Реста (R-Motorsport Aston Martin) — 21
17. Джейк Деннис (R-Motorsport Aston Martin) — 13
18. Фердинанд Габсбург (R-Motorsport Aston Martin) — 3.
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