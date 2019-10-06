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Вальсекки: «Альфа Ромео» должна оставить Джовинацци

Вальсекки: «Альфа Ромео» должна оставить Джовинацци
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-2 итальянец Давиде Вальсекки считает, что «Альфа Ромео» должна сохранить в составе на сезон-2020 Антонио Джовинацци.

«Я думаю, что «Альфа Ромео» должна оставить Джовинацци. Он заслуживает места в следующем сезоне, если основываться на результатах последних гонок. Антонио упустил много шансов в первой половине сезона и показал себя не лучшим образом.

В прошлом сезоне в качестве резервиста он попадал в аварии каждый раз, когда садился за руль. Может быть, он не самый сильный и талантливый, но я рад, что он наконец-то достигает результатов. Это важно», — приводит слова Давиде Вальсекки GPBlog.

Вакансия в «Альфа Ромео» является одной из последних незакрытых на сезон 2020 года.

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