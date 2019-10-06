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Леклер: хочу, как Хэмилтон, запустить свою линию одежды

Леклер: хочу, как Хэмилтон, запустить свою линию одежды
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что хочет в ближайшее время запустить свою линию одежды. Ранее это сделал Льюис Хэмилтон, который тесно сотрудничает с брендом Tommy Hilfiger.

«Как и Льюис, я собираюсь запустить свою линию одежды. Это то, что я хотел сделать уже давно. В этом вопросе я больше похож на Льюиса, мне нравится пробовать свои силы в других областях. Это тот подход, который помогает мне переключиться после гоночного уик-энда.

Я доволен сезоном, потому что моей главной задачей было развиваться во время чемпионата, и я ещё не закончил свою работу. Буду счастлив, если продолжу прогрессировать до конца сезона. Я анализирую всё, что делаю, чтобы увидеть, могу ли сделать лучше. Когда я вылетаю в стену, как на Гран-при Германии, то понимаю, что это только моя вина и разобраться с подобной проблемой могу только я. Чтобы расти, нужно понимать и признавать свои ошибки, этот подход работает для меня, но это не значит, что он будет эффективен для каждого», — приводит слова Леклера Motorsport.

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