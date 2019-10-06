«Ред Булл» на Гран-при Японии будет использовать новое топливо

В «Ред Булл» продолжают работу над обновлениями к Гран-при Японии, который станет домашним этапом для мотористов команды — «Хонды», сообщает Auto Motor und Sport. На предстоящий этап австрийская команда представит новое топливо, которое должно помочь прибавить в мощности двигателя.



Команда планирует дать бой «Мерседесу» и «Феррари», которые в последнее время смогли серьёзно превзойти австрийскую команду после успешных гонок в исполнении Макса Ферстаппена в преддверии летнего перерыва.



По информации источника, новое топливо будет отлично сочетаться с четвёртой спецификацией двигателя «Хонды», который недавно был установлен на все болиды «Ред Булл» и «Торо Россо».



«Ред Булл» занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу» 200 очков и 98 очков «Феррари».