«Ред Булл» на Гран-при Японии будет использовать новое топливо

В «Ред Булл» продолжают работу над обновлениями к Гран-при Японии, который станет домашним этапом для мотористов команды — «Хонды», сообщает Auto Motor und Sport. На предстоящий этап австрийская команда представит новое топливо, которое должно помочь прибавить в мощности двигателя.
Команда планирует дать бой «Мерседесу» и «Феррари», которые в последнее время смогли серьёзно превзойти австрийскую команду после успешных гонок в исполнении Макса Ферстаппена в преддверии летнего перерыва.
По информации источника, новое топливо будет отлично сочетаться с четвёртой спецификацией двигателя «Хонды», который недавно был установлен на все болиды «Ред Булл» и «Торо Россо».
«Ред Булл» занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу» 200 очков и 98 очков «Феррари».
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