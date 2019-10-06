Тост не исключил возможность перехода Квята в «Ред Булл» в 2021 году

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о словах Хельмута Марко о том, что в «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на место в основной команде в 2020 году.



«Я бы не сказал, что Квят был откуда-то исключён — он же по-прежнему пилот «Ред Булл». Почему было принято решение продвинуть Алекса Албона? Они уже знают Квята, они знают Гасли, но они не знали, насколько на самом деле хорош Алекс — именно поэтому его взяли. Надеюсь, что он останется в «Ред Булл» и мы продолжим с нынешним составом.



Я не думаю, что кто-то не верит в Квята. Но ведь и «Торо Россо» нужен опытный и быстрый пилот, каковым и является Даниил. Дальнейшее развитие событий от многого зависит. Нет стопроцентной гарантии, что Квят больше никогда не поедет за «Ред Булл» — он до сих пор пилот «Ред Булл». Никогда не знаешь, что будет. На данный момент у нас есть договорённости о том, что в сезоне-2020 он будет выступать за «Торо Россо», но что принесёт 2021-й?» — рассказал Франц Тост в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Захарченко.

«Не думаю, что в Даниила больше не верят». Босс Квята – о его будущем Глава «Торо Россо» доволен выступлениями Квята и рассчитывает, что после ограничения бюджетов «телята» смогут бороться за подиумы.