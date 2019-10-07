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Зайдль: переход на моторы лучшей на данный момент команды — оптимальное решение

Зайдль: переход на моторы лучшей на данный момент команды — оптимальное решение
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль подлился мыслями о переходе на силовые установки «Мерседеса» с 2021 года.

«Безусловно, в эру гибридных силовых установок «Мерседес» является ориентиром и как моторист, и как команда. Это и стало одной из основных причин перехода на силовые установки «Мерседеса». Использовать одни и те же моторы с лучшей на данный момент командой — это оптимальное решение. Теперь у нас не будет никаких отговорок.

Я не переживаю о том, что «Макларен» не будет получать того же, что и основная команда. Регламент будет прежним и постепенно производители начнут приближаться друг к другу. Для независимой команды это плюс. Преданность работе, качество, надёжность, которые «Мерседес» демонстрировал на протяжении последних пяти лет говорят о том, что мы выбрали верный путь», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport.

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