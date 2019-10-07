Ларсон впервые за два года выиграл гонку NASCAR

В Довере завершился очередной этап NASCAR. Победу в гонке одержал Кайл Ларсон, второе место занял Мартин Труэкс, а третьим к финишу пришёл Алекс Боуман. Эта победа стала для Ларсона первой с 2017 года — он не мог выиграть заезд на протяжении 75 этапов.
В общем зачёте лидирует Труэкс, на счету которого 3095 очков. Второе и третье места делят Денни Хэмлин и Кайл Буш, отстающие на 15 очков.
NASCAR. Довер
1. Кайл Ларсон («Шевроле») — 400 кругов
2. Мартин Труэкс («Тойота») — +1,578
3. Алекс Боуман («Шевроле») — +8,568
4. Кевин Харвик («Форд») — +9,017
5. Денни Хэмлин («Тойота») — +15,848
6. Кайл Буш («Тойота») — +22,202
7. Мэтт Дибенедетто («Тойота») — +22,895
8. Джимми Джонсон («Шевроле») — +23,908
9. Курт Буш («Шевроле») — +1 круг
10. Клинт Боуйер («Форд») — +1 круг.
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