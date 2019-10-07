Ларсон впервые за два года выиграл гонку NASCAR

В Довере завершился очередной этап NASCAR. Победу в гонке одержал Кайл Ларсон, второе место занял Мартин Труэкс, а третьим к финишу пришёл Алекс Боуман. Эта победа стала для Ларсона первой с 2017 года — он не мог выиграть заезд на протяжении 75 этапов.

В общем зачёте лидирует Труэкс, на счету которого 3095 очков. Второе и третье места делят Денни Хэмлин и Кайл Буш, отстающие на 15 очков.

NASCAR. Довер

1. Кайл Ларсон («Шевроле») — 400 кругов

2. Мартин Труэкс («Тойота») — +1,578

3. Алекс Боуман («Шевроле») — +8,568

4. Кевин Харвик («Форд») — +9,017

5. Денни Хэмлин («Тойота») — +15,848

6. Кайл Буш («Тойота») — +22,202

7. Мэтт Дибенедетто («Тойота») — +22,895

8. Джимми Джонсон («Шевроле») — +23,908

9. Курт Буш («Шевроле») — +1 круг

10. Клинт Боуйер («Форд») — +1 круг.