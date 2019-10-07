Феттель начал тесты шин сезона-2020

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выехал на трассу в Барселоне, чтобы протестировать шины «Пирелли», которые планируется использовать в сезоне-2020. Сегодня, 7 октября, вместе с Феттелем на тестах работает Александер Албон из «Ред Булл».

Видео выезда Феттеля из боксов опубликовали в официальном «твиттере» «Пирелли».

«Рады, что Себастьян Феттель и «Феррари» присоединились к нам. Они с Александером Албоном отработают один день на автодроме «Каталунья», а потом отправятся на Гран-при Японии», — сказано в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

За пять этапов до окончания сезона Феттель, на счету которого 194 очка, занимает пятое место в личном зачёте. Албон, у которого 52 очка, располагается на восьмой позиции.