«Уильямс» опробует в Японии новинки для сезона-2020

Главный гоночный инженер «Уильямс» Дэйв Робсон рассказал, чем его подопечные планируют заниматься в ходе гоночного уик-энда Гран-при Японии. Робсон сообщил, что инженеры с прицелом на сезон-2020 подготовили новинки, которые будут протестированы на Сузуке.
«Мы приезжаем в Сузуку с новыми компонентами, которые нужно протестировать и оценить, — мы продолжаем готовиться к сезону-2020. Вместе с тем мы проведём обычные процедуры по подготовке к гонке, включая поиск оптимальных настроек и изучение работы шин.
«Пирелли» привезла самые жёсткие составы сликов, как было в Спа и в Сильверстоуне. Они должны соответствовать высоким требованиям, которые предъявляет трасса в Сузуке», — приводит слова Робсона пресс-служба команды.
За пять этапов до конца сезона «Уильямс» с одним очком располагается на последнем месте в Кубке конструкторов.
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