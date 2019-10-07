«Феррари» сменила официальное название

На Гран-при Японии «Феррари» вновь станет называться Scuderia Ferrari Mission Winnow — так указано в заявочном списке ФИА, опубликованном сегодня, 7 октября.

Инициатива Mission Winnow призвана прорекламировать табачную продукцию одного из спонсоров «Феррари», но в связи с требованиями законодательства той или иной страны команда далеко не везде могла использовать этот логотип. В сезоне-2019 логотипы Mission Winnow отсутствовали на машинах и экипировке сотрудников «Феррари» на 11 этапах из 16, последний раз — на Гран-при Монако. Однако на Гран-при Японии они вернутся. Именно в Сузуке Mission Winnow впервые представили в 2018 году.

За пять этапов до окончания сезона «Феррари», чьи гонщики выиграли три этапа из последних четырёх, занимает второе место в Кубке конструкторов, уступая «Мерседесу» 162 очка.

Прогресс «Феррари» обусловили обновления, изначально рассчитанные на 2020-й