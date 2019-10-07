В «Хаасе» назвали свою машину очень темпераментной

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер в преддверии Гран-при Японии прокомментировал выступление Кевина Магнуссена и Ромена Грожана на этапе Формулы-1 в Сочи. Магнуссен финишировал восьмым и оказался на девятом месте в итоговом протоколе из-за штрафа, а Грожан сошёл в аварии на первом круге.

«Да, мы провели хорошую гонку в Сочи, но это не означает, что мы сохраним эту форму. Конечно, мы постараемся, но у нас очень темпераментная машина. Мы никогда не можем предугадать, как выступим в ближайший гоночный уик-энд», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.

За пять этапов до окончания сезона «Хаас» с 28 очками занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс». Магнуссен принёс американскому коллективу 20 очков, а Грожан — 8.