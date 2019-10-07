Квят объяснил, за что гонщики так любят трассу Гран-при Японии

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», рассказал, почему пилоты так любят трассу, на которой в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Японии.
«Считаю, Сузука — примечательная трасса, высокоскоростная. Есть здесь и легендарные повороты. Я бы сказал, что это трасса для смелых, и такие повороты, как «эски» в начале круга, Degner 1, Degner 2 и 130R, представляют собой непростой вызов, особенно на мокром асфальте.
Вот почему гонщики любят эту трассу, задающую ориентир, насколько быстро ты в состоянии пройти скоростные повороты. Это очень круто, и для нас, пилотов, пройти их правильно — дело чести», — приводит слова Квята пресс-служба команды.
За пять этапов до конца сезона Квят с 33 очками располагается на 12-й позиции в общем зачёте.
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