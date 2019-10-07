Ферстаппен признал, что никогда не забудет, как дебютировал в Ф-1 в 17 лет

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Японии вспомнил, как впервые сел за руль машины Формулы-1 в рамках гоночного уик-энда. Произошло это пять лет назад, в 2014 году, когда 17-летний на тот момент Ферстаппен отработал первую тренировку в Японии в составе «Торо Россо».

«С нетерпением ожидаю возвращения в Сузуку, так как это особое для меня место. Именно здесь я дебютировал в Формуле-1 — в тренировке, когда мне только-только исполнилось 17. Такой памятный момент я никогда не забуду», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Вскоре после этого в чемпионате ввели правило, в соответствии с которым гонщиком Формулы-1 может стать только тот спортсмен, кому исполнилось 18 лет.