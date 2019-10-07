Стартовала продажа билетов на Гран-при России 2020 года

Промоутер Гран-при России Формулы 1 – компания «Росгонки», объявила подробности новой билетной программы, которая стартовала ещё в дни гоночного уик-энда в Сочи. Билеты на Гран-при России 2020 года можно будет приобрести по прежним, доступным, ценам. По акции «Раннее бронирование» действует скидка до 25%.



Новшеством 2020 года стала еще более выгодная цена на билеты в зону свободного размещения. Их можно будет купить со скидкой 40% всего за 2990 рублей. Детские билеты со скидкой 50% действуют на все трибуны и в зону свободного размещения.



Уже сейчас фанаты гонок могут посетить сайт гоночной трассы и выбрать места на одной из пяти трибун «Сочи Автодрома» или в премиальных ВИП-ложах.



Победителем Гран-при России 2019 года стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».