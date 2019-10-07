Алонсо разбил машину на Ралли Марокко

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который, как предполагается, может выступить в ралли-рейде «Дакар» в 2020 году, разбил машину на Ралли Марокко, сообщает Car and Driver.
Алонсо и его штурман Марк Кома вынуждены были сойти на 75-м километре спецучастка, после того как на их машине «Тойота» оказалась повреждена подвеска. Экипаж вынужден был оставаться на месте, пока не подоспела помощь. Гонщик и штурман не пострадали. Фото разбитой машины Фернандо опубликовал в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
В «Тойоте» надеются починить машину Алонсо, чтобы он вернулся на трассу во вторник и продолжил набираться опыта во внедорожных гонках. По итогам двух спецучастков он располагался на 10-м месте в общем зачёте ралли.
В 2018 году Алонсо покинул Формулу-1, где его последней командой был «Макларен».
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