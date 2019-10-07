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Васильев — об «Игоре»: если Ф-1 захочет поговорить, мы готовы обсудить условия

Васильев — об «Игоре»: если Ф-1 захочет поговорить, мы готовы обсудить условия
Авто / Формула-1 0

Один из инвесторов трассы «Игора Драйв», пилот ралли-рейдов Владимир Васильев заявил, что владельцы трассы не вели переговоров с Формулой-1, но в случае желания серии проводить гонку под Санкт-Петербургом они открыты к переговорам.

«Мы не вели никаких переговоров с Формулой-1, слухи — это слухи. Именно ФИА рекомендовала нам подать заявку на присвоение трассе первого класса. Мы не планировали это делать изначально.

Во-первых, сейчас Формула-1 приезжает в Сочи. Руководство серии не желает проводить две гонки в России, поэтому мы не начали никаких обсуждений.

Во-вторых, нам не хочется начинать с высочайшего уровня, мы хотим двигаться постепенно, а затем ускориться. Думаю, если Формула-1 захочет с нами поговорить, то мы готовы обсудить условия», — приводит слова Васильева RaceFans.

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