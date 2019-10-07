Васильев — об «Игоре»: если Ф-1 захочет поговорить, мы готовы обсудить условия

Один из инвесторов трассы «Игора Драйв», пилот ралли-рейдов Владимир Васильев заявил, что владельцы трассы не вели переговоров с Формулой-1, но в случае желания серии проводить гонку под Санкт-Петербургом они открыты к переговорам.



«Мы не вели никаких переговоров с Формулой-1, слухи — это слухи. Именно ФИА рекомендовала нам подать заявку на присвоение трассе первого класса. Мы не планировали это делать изначально.



Во-первых, сейчас Формула-1 приезжает в Сочи. Руководство серии не желает проводить две гонки в России, поэтому мы не начали никаких обсуждений.



Во-вторых, нам не хочется начинать с высочайшего уровня, мы хотим двигаться постепенно, а затем ускориться. Думаю, если Формула-1 захочет с нами поговорить, то мы готовы обсудить условия», — приводит слова Васильева RaceFans.