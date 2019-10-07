Феттель избежит штрафа за замену MGU-K
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель избежит штрафа за замену элементов силовой установки, сообщает Motorsport. По информации источника, сход на Гран-при России в Сочи не был вызван полным отказом модуля MGU-K, команде удалось решить проблему, заменив гибридный блок управления.
Тесты, проведённые в Маранелло по возвращении из Сочи, избавили от необходимости использовать третий MGU-K, таким образом, Феттель избежит штрафа за замену модуля на Гран-при Японии. Учитывая характер трассы в Японии, «Феррари» вряд ли выбрала бы использование второй спецификации мотора, поскольку трасса довольно требовательна к мощности силового агрегата.
Гран-при Японии пройдёт на трассе «Сузука» с 11 по 13 октября.
- 7 октября 2019
-
19:55
-
18:40
-
17:29
-
16:22
-
15:38
-
15:28
-
15:13
-
14:21
-
13:12
-
13:01
-
12:25
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
10:39
-
10:14
-
08:55
-
00:56
- 6 октября 2019
-
23:25
-
22:51
-
21:53
-
20:57
-
19:53
-
18:29
-
17:32
-
16:56
-
16:35
-
15:37
-
14:12
-
12:56
-
11:26
-
10:54
-
10:46
-
09:31
-
01:09
Партнерский контент