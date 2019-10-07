Феттель избежит штрафа за замену MGU-K

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель избежит штрафа за замену элементов силовой установки, сообщает Motorsport. По информации источника, сход на Гран-при России в Сочи не был вызван полным отказом модуля MGU-K, команде удалось решить проблему, заменив гибридный блок управления.



Тесты, проведённые в Маранелло по возвращении из Сочи, избавили от необходимости использовать третий MGU-K, таким образом, Феттель избежит штрафа за замену модуля на Гран-при Японии. Учитывая характер трассы в Японии, «Феррари» вряд ли выбрала бы использование второй спецификации мотора, поскольку трасса довольно требовательна к мощности силового агрегата.



Гран-при Японии пройдёт на трассе «Сузука» с 11 по 13 октября.