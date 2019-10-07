Алонсо — об аварии на Ралли Марокко: яма не была отмечена в легенде трассы

Испанский гонщик Фернандо Алонсо прокомментировал свою аварию на Ралли Марокко, из-за которой он не смог закончить этап.



«Да, мы получили повреждения подвески на машине. После 75 километров дистанции была яма. К сожалению, мы не могли починить машину. Надеюсь, что парни смогут сделать это и мы будем готовы к завтрашнему дню. Яма не была отмечена в легенде трассы.



Мы подпрыгнули и сильно ударились. После приземления мы остановились для проверки повреждений, а позади другая машина так же попала в яму и трижды перевернулась. Мы пошли перекрыть этот участок, чтобы у других гонщиков не возникло проблем. Такое бывает в этой дисциплине, но я расстроен, что этой ямы не было в легенде трассы. Я расстроен, поскольку мы рассчитывали на то, что день пройдёт без проблем», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Алонсо разбил машину на Ралли Марокко