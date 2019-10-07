Абитебуль не удивился, что Хюлькенберг не договорился с «Хаасом»

Глава «Рено» Сириль Абитебуль сообщил, что он не был удивлён негативным итогом переговоров между «Хаасом» и покидающим французскую команду Нико Хюлькенбергом. Немец не станет боевым пилотом «Хааса» в сезоне-2020.
«Во-первых, надо понимать, на какой стадии карьеры находится Нико. А во-вторых, он не тот человек, который готов просто находиться в Формуле-1. Для него Ф-1 — это амбиции, «путешествие», а не просто местопребывание. Для него важны цели, которых нужно достигать, —условно, такие, которые стоят перед ним в нашей команде. Он достаточно профессионален и опытен, чтобы понимать, что с «Хаасом» вряд ли сможет решать подобные задачи. Не хочу проявить какого-то неуважения к «Хаасу», но понятно, что там он вряд ли добился бы желаемых результатов.
Думаю, у него есть определённый уровень амбиций. Считаю, Нико можно ставить в пример: он не договорится с теми, у кого недостаточные амбиции», — заявил Абитебуль в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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