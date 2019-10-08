Хэмилтону не понравилось, что все гонщики мечтают выступать за «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал общепринятое мнение, что все пилоты Формулы-1 на том или ином этапе карьеры мечтают выступать за «Феррари».

Хэмилтон пришёл в Ф-1 в 2007 году и до сезона-2012 включительно выступал за «Макларен». С 2013 года британец выступает за «Мерседес». В составе «Макларена» Льюис стал чемпионом мира в 2008 году, а затем ещё четырежды становился сильнейшим по итогам сезона: в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

«Для многих выступать за «Феррари» — главная мечта в карьере. Мне это не нравится. Я с 13 лет принадлежу к семье «Мерседеса». И это уже вряд ли изменится», — приводит слова Хэмилтона GPFans.

За пять этапов до окончания сезона-2019 Хэмилтон, лидирующий в личном зачёте, на 73 очка опережает Валттери Боттаса, также выступающего за «Мерседес».

