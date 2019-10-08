Штурман Шмотьева: из-за роудбука одна машина уничтожена, две — разрушено

Третий гоночный день Ралли Марокко был омрачён серией аварий, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. На 75-м километре, где была прописана «опасность 2», пришло сообщение о сходе сразу пяти участников, в том числе Фернандо Алонсо. Лидер зачёта Т3 Арон Домжала несколько раз перевернулся в этом месте. Потом выяснилось, что ловушка была за 400 метров до указанной опасности и была не прописана в дорожной книге. Штурман Алонсо Марк Кома вызвал вертолет с организаторами, чтобы перегородить опасное место, а Арон Домжала просто встал, расставив руки, и спасал от аварий остальных участников.



Следующая новость пришла со второй секции, где разбил машину Мартин Прокоп. «Ступенька» была прописана в дорожной книге, но не обозначена как опасность. Штурман Ян Томанек получил серьёзные травмы и был доставлен в госпиталь.



После жалоб нескольких штурманов о неисправности навигационных систем в конечной точке маршрута зачет дня пошёл по точке в пяти километрах от финишной линии. Благодаря этому победителем стал Карлос Сайнс, а Нассер Аль-Аттия отстал от него на 29 секунд. Третьими стали супруги Петерансель. В генеральной классификации катарец занимает первое место, опережая Джиниэла де Вильерса на 17 минут.



«Проблема не в самой выдаче дорожной книги перед самим стартом. Но с учётом того, что сегодня творилось, я считаю, что верить нельзя даже правильно стоящим страницам. Именно по вине роудбука сегодня полностью уничтожена одна машина, а разрушено две. Это произошло только потому, что в дорожной книге вообще нет позиций «опасность — три знака». А там в одном месте был трамплин по пояс, в другом окоп по пояс. Домжала там оставил всю свою борьбу и машину. А место аварии Прокопа было обозначено просто как переезд через дорогу – ни одного знака опасности не было. Весь вопрос не в том, когда выдается книга, а в том, как она пишется», — объяснил серию аварий штурман Алексея Шмотьева Андрей Рудницкий.



Сам Шмотьев рассказал, как для этапа сложился день: «Мы начали очень бодро ехать первую часть спецучастка, ходом обогнали американца. На втором отрезке пробили два колеса, понимали, что запасных нет и придется аккуратно ехать. Доехали второй спецучасток, который был самый длинный, и на последней секции, которая была 70 километров, пробили ещё одно колесо через 30 километров после старта. Пытались по-разному ехать. На диске — диск раскололи, на тяге поперечной сзади у нас срезало болт. Поначалу машина ехала криво и косо, я кое-как её держал. Потом приняли решение и свернули болт с одной запчасти, поставили его — и машина стала ехать ровно. Поставили вперёд пробитое колесо и 40 километров так и ехали. Сначала очень аккуратно, 20-30 км/ч, старались ехать, потом до 40 разогнались. По итогу финишировали, всё хорошо, но потеряли уйму времени. Однако в самый конец не свалились, потому что сегодня и сходы были».

Посмотреть видеообзор третьего этапа можно на YouTube-канале Maxi&Ameli.

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